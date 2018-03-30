Чем опасен укус энцефалитного клеща и как уберечься

Министерство здравоохранения призывает украинцев во время отдыха на природе остерегаться укусов клещей, которые с началом весны активизировались в лесах и парках, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава. Как подчеркивают медики, укусы клещей угрожают человеку такими болезнями, как иксодовый клещевой борелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит и марсельская лихорадка.

Клещи живут в лесах, на растениях возле тропинок, мимо которых проходят люди и животные. Своей добычи клещи "выжидают" длительное время, поэтому могут достаточно долго голодать.

Интересным является и то, что клещи имеют способность очень быстро добираться к месту пребывания человека или животного. Это объясняется тем, что у насекомых хорошо развиты рецепторы, которые фиксируют как наименьшую вибрацию почвы, локальные повышения температуры воздуха, так и повышение концентрации углекислого газа в воздухе. Чувствуя присутствие человека, клещи цепляются к штанам или свитеру, потом заползают на тело и присасываются к коже, размещаясь преимущественно там, где одежда прилегает неплотно (подключичные, подмышечные, паховые участки). Процесс присасывания не вызывает болевых ощущений (в своей слюне насекомое содержит обезболивающую вещество, которое и притупляет боль от укуса). Поэтому на прогулке в лесу мы можем даже не заметить появление этого непрошеного гостя.

В первую очередь, во время прогулок на природе рекомендуется одеваться в светлую однотонную с длинными рукавами одежду, которая плотно прилегает к телу и на которой легче заметить насекомых. Необходимо также надеть головной убор. Медики также рекомендуют использовать для защиты от клещей специальные эффективные средства, чаще всего это аэрозоли, которые отпугивают клещей.

Вернувшись домой, надо сразу сменить и тщательным образом осмотреть одежду, постирать и выутюжить ее. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присасываться не только во время пребывания на природе, но и впоследствии, перекочевав из одежды, предостерегают медики.

Заползая, клещ, как правило, цепляется своими лапками с острыми коготками. С их помощью паразиту достаточно легко удается глубоко втыкать в кожу свои конечности, оставляя туловище на поверхности. Попав на тело нового "хозяина", клещ начинает интенсивно питаться, поится кровью. Иногда этот процесс длится несколько дней. Как это традиционно бывает в природе, особенно склонны к кровопитию самки. Они способны поглотить количество крови, в сотни раз превышающее массу тела. На коже насекомое имеет вид небольшого черного круглого струпа, и поэтому это сразу не вызывает обеспокоенность.

Однако если после посещения леса вы все-таки заметили на своем теле клеща, советуем не отрывать его сразу. Такие манипуляции угрожают тем, что вы отделите лишь туловище паразита, а конечности останутся глубоко в коже, что может потом вызывать нагноение ранки. Поэтому, советуем сначала хорошо смазать участок, где размещен клещ, спиртом или одеколоном. Неблагоприятные условия, которые вы создадите для паразита, могут заставить его оставить облюбованное место.

Эффективным является и такой метод. Возьмите кольцо (перстень) с высокими стенками (по типу обручального кольца). Прижмите его плотно к коже так, чтобы клещ находился в центре, и наполните маслом. Отсутствие доступа воздуха вынудит насекомое самостоятельно освободить вашу кожу.

Существует еще один метод удаления клеща. Сделайте петлю из толстой нити, накиньте ее на насекомого и затяните. Впоследствии натягивайте нить, одновременно подкручивая ее. Постепенно, без резких движений удалите паразита. Место укуса обязательно обработайте йодом. Самого же клеща желательно проверить в ближайшей лаборатории на инфицированность вирусом клещевого энцефалита.

На протяжении двух недель необходимо ежедневно измерять температуру тела, а в случае ее повышения или возникновения покраснения на коже обратиться к врачу.

Однако если все выше перечисленные меры были безуспешными, нужно обратиться за помощью к врачу. Он сможет осторожно и безболезненно избавиться от этого паразита.

Собираясь в лес, советуем одеться так, чтоб не оставлять открытыми руки, а особенно ноги. Это, в частности, касается детей, которые будут на природе слишком активными.

Не советуем посещать леса в районах, где часто встречается вирусный клещевой энцефалит - тяжелое заболевание, которое передается клещами. К таким принадлежат некоторые районы Полесья, Карпат, горные районы Крыма.

Когда вы собираетесь домой, тщательным образом осмотрите и вытрусите верхнюю одежду и покрывало, на котором сидели. Проверьте, нет ли насекомых на открытых участках кожи.

Запомните, что клещи могут заползать и в слуховое отверстие в ухе. Присосавшись к барабанной перепонке, они способны вызывать ее разрыв, что часто влечет глухоту. Поэтому, когда после пребывания в лесу у вас неприятные ощущения в ухе, боль, зуд, - немедленно обращайтесь к врачу.

Дмитрий Грицик