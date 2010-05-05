Психолог из Вены Герхард Шорт подсчитал, что в тесном коллективе сотрудник, явившийся на работу мрачным, способен заставить грустить всех остальных всего за 20 минут!

Ученый утверждает, что все дело не столько в сопереживании, сколько в биоволнах особой частоты, которые исходят от человека в плохом настроении. Те люди, кому легко испортить настроение, в 3 раза чаще весельчаков и циников страдают сердечно-сосудистым заболеваниями и язвой желудка.

Медики подсчитали, что из всех эмоций, которые средний человек испытывает в течение жизни, 45% приходится на негативные, 35% - на нейтральные, и всего лишь 20% - на положительные. Выходит, грустим мы более чем в 2 раза чаще, чем радуемся.

Ученые считают, что наш мозг дольше хранит негативную информацию и с большим усердием ее воспроизводит. К тому же дурное расположение духа может даже исказить результаты анализов!

Итак, в плохом настроении не стоит:

- Сдавать анализ крови. Некоторые показатели могут быть необъективны. Например, уровень гемоглобина подскочит, если вы раздражены и упадет, если ощущаете вялость. То же самое и с уровнем глюкозы.

- Проходить гастроскопию. Когда мы раздражены, повышается выработка желудочного сока и кислотность.

- Ложиться на пластическую операцию, особенно на лице: результат будет хуже и заживать швы будут дольше.

- Делать косметические процедуры (пилинг, обертывания и т. д.). Кожа в таком состоянии напряжена и менее восприимчива, эффект будет ниже.

- Совершать серьезные покупки - они будут вызывать потом негативные ассоциации, можно разве что легкий шоппинг, чтобы развеяться.

newsland.ru