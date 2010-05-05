Харьковщина: во время глушения рыбы тяжело травмированы люди
11:05, 05 мая 2010Страна
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Один - в критическом состоянии
В селе Васищево Харьковской области во время глушения рыбы тяжело пострадали три человека.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, несчастный случай произошел 4 мая около 20.30.
Трое 25-летних жителей Харькова во время рыбалки применили неизвестное взрывное устройство, которое внезапно взорвалось. Они получили тяжелые ранения и были доставлены в Харьковскую областную клиническую больницу в отделение политравмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Происшествие расследуют представители правоохранительных органов.
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