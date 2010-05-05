Любовь — лекарство от гипертонии

Физическая любовь часто становится причиной скандалов. Реже она - причина новостей приятных.

Однако довольно регулярно секс становится виновником медицинских сводок, причём врачи как предупреждают нас об различных опасностях, так и знакомят с удивительными полезными свойства занятия любовью...

Так недавно состоялось выступление министра здравоохранения Бразилии Жозе Гомеш Темпорана, посвящённое проблемам гипертонии. В последнее время это одна из наиболее болезненных тем в стране, где около четверти населения (190 миллионов человек) страны страдают от гипертонии.

Так вот, министр здравоохранения в своём обращении упомянул, что одним из важнейших моментов профилактики данного грозного заболевания является хорошая физическая подготовка и постоянный активный образ жизни. Он считает недостаточным лишь по выходным играть в футбол - необходимо повседневно внимательно следить за собой, больше внимания уделять внимания пешим прогулкам, танцам и сексу...

Любовь творит чудеса, вот и официальный первый медик Бразилии признал это. А кто как не латиноамериканцы должен знать толк в ней?..