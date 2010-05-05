В аптечном рыбьем жире обнаружен мышьяк

Аптеки в Республике Тува (Россия) продавали биодобавки с повышенным содержанием мышьяка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Опасная продукция была обнаружена в ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и республиканского управления Роспотребнадзора.

В ходе инспекции были проверены 42 аптечных учреждения на территории республики. По данным прокуратуры, в 22 аптеках были обнаружены 137 пачек биологически активной добавки "Жир рыбный пищевой в капсулах", общий вес которых составил более четырех килограммов.

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования биодобавки. По результатам анализов, в 29 пробах продукции содержание мышьяка превышало норму в 1,5-13 раз. Реализация БАД, произведенного мурманским предприятием ЗАО "Биоконтур", была приостановлена.

В сообщении прокуратуры отмечается, что на упаковку БАД были нанесены надписи "100 лучших товаров России", "Знак качества XXI века", "Детям - лучшее" и "Натуральный продукт для детей и взрослых".

Прокуратура республики внесла представления об устранении выявленных в ходе проверки нарушений на имя руководителей аптечных учреждений. В отношении одного из руководителей было возбуждено дело об административном правонарушении.

medportal.ru