Британка родила две пары близнецов в течение года

Жительница Великобритании родила две пары близнецов с перерывом менее 12 месяцев, сообщает The Daily Mail. До этого подобных случаев в Великобритании зафиксировано не было.

Хэзел Боуден (Hazel Bowden) узнала, что беременна, за несколько дней до своей второй свадьбы в феврале 2005 года. По результатам ультразвукового исследования выяснилось, что у нее будет двойня. Британка родила 22 сентября 2005 года, на четыре недели раньше срока. Новорожденную девочку назвали Ханна, мальчика - Люк. Вес каждого из детей при рождении составил около 2,2 килограмма.

Через два месяца после родов Хэзел начала принимать мини-пили (противозачаточные таблетки с минимальной дозой прогестерона). По ее словам, до этого она использовала комбинированные контрацептивы и была уверена в гормональных препаратах.

Однако по прошествии четырех месяцев после рождения близнецов британка с удивлением узнала, что снова беременна. Врач, обследовавший Боуден в марте 2006 года, сообщил, что у женщины опять будет двойня. 19 сентября на пять недель раньше срока на свет появились девочка Сара и мальчик Коннор, весившие около 2,6 килограмма каждый.

Сорокалетняя Боуден отметила, что ей пришлось нелегко пока дети были совсем маленькими. "Ежедневно мы с мужем готовили по 24 бутылочки с молоком и по четыре раза стирали грязные пеленки", - пояснила она.

medportal.ru