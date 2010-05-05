В Европе снова закрывают воздушное пространство

Воздушное пространство Шотландии и Северной Ирландии будет закрыто как минимум до шести часов утра по Гринвичу в связи с новым выбросом пепла вулканом в Исландии.

Как передает Би-Би-Си, об этом сообщили британские авиационные службы.

Полеты в таких условиях представляют опасность, подчеркивают официальные лица.

Извержение исландского вулкана продолжается три недели, и впервые за последние две недели облако пепла вновь направилось в сторону Ирландии и Британии.

Как сообщал УНИАН, воздушное пространство над территорией Республики Ирландия, а также входящей в состав Соединенного Королевства Северной Ирландией, было закрыто с 7 до 13 часов вторника по местному времени из-за повышения концентрации пепла в атмосфере, который мог быть опасен для двигателей самолетов.

Вулкан Эйяфьятлайокудль в 200 километрах юго-восточнее столицы Исландии Рейкьявика начал извержение 14 апреля. Это привело к образованию большого облака пепла. Частицы вулканического пепла представляют опасность для турбин авиационных двигателей и могут вызвать проблемы, оседая на крыльях самолетов.

Европейские службы безопасности полетов приняли решение на время закрыть воздушное пространство над многими территориями. Большинство аэропортов Европы почти неделю - с 15 до 20 апреля - были полностью закрыты для вылета и прилета авиалайнеров. В самой Исландии запрет на полеты был еще дольше.