Перец чили сжигает жиры

Исследователей из Университета Калифорнии очень заинтересовал факт того, что, съев острый чилийский перец, люди всегда потеют. Ученые решили выяснить, можно ли свойство острой пищи повышать температуру тела использовать для сжигания лишних килограммов, сообщает The Daily Mail.

Оказалось, можно. Благодаря капсаицину, при употреблении в пищу перца выделяется огромное количество энергии. Исследователи уверены: эта энергия способна окислять жировые слои и увеличивать метаболизм.

Сам капсаицин – бесцветное кристаллическое вещество со жгучим вкусом. Его относят к категории "Раздражающие средства природного происхождения". Капсаицин используют при изготовлении спиртовой настойки и медицинского пластыря, используемых как отвлекающее и обезболивающее средство, а также мази от обморожения.

Итак, в рамках эксперимента американские ученые собрали 34 мужчины и женщины. Добровольцы были поделены на две группы. Обе группы сидели на некалорийной диете, при этом, одну группу кормили перцем, а вторая группа принимала таблетку-пустышку.

По окончании трапезы ученые каждый раз замеряли уровень тепловой энергии у людей. Оказалось, уровень был самый высокий у тех, кто потреблял наибольшее количество капсаицина вместе с перцем. Это в два раза больше по сравнению с энергией, выделяемой людьми, принимавшими пустышку. К сожалению, ученые пока не дают точных указаний, сколько стручков перца стоит съедать в день, и как скоро будет заметен результат.

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