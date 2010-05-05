Черкащина: бешеный кот покусал козу

В селе Бабичи Каменского района Черкасской области домашний кот вдруг напал на козу и покусал ее. По результатам диагностики и лабораторных исследований у обоих животных выявлено заболевание бешенством. Лица, контактировавшие с больными животными, проходят антирабическое лечение.

Как сообщил УНИАН начальник Управления государственной ветеринарной медицины в Каневском районе Юрий БОВШИК, с целью профилактики распространения бешенства на территориях в большинстве сел Каневского района распоряжением введены ограничительные меры. Управлением государственной ветеринарной медицины в Каневском районе, районной санитарно-эпидемиологической станцией совместно с исполкомами сельских советов проводятся профилактические карантинные мероприятия.