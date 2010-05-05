Чтобы быть стройным - не кури
Проще всего поддерживать вес тем, кто никогда не курил
Проще всего поддерживать вес тем, кто никогда не курил. Ученые из Университета Наварры, Испания, выяснили, что вес набирают не только бросившие курить, но и активные курильщики.
Авторы исследования уверяют: миф о том, что курение делает человека стройнее, давно пора поставить под сомнение. Они исследовали здоровье, питание и образ жизни 7565 испанцев в течение 50 месяцев и выяснили, что у бросивших курить вес увеличивается в зависимости от количества ранее выкуриваемых сигарет.
Чем больше человек курил в день - тем больший вес он впоследствии набрал. Но и те, кто не отказался от табака в ходе исследования, набрали вес. Причем больше, чем некурящие участники эксперимента.
Ученые в журнале Revista Española de Cardiologia утверждают, что никотиновую зависимость нельзя назвать эффективным средством профилактики ожирения. И сочетание лишнего веса и курения становится двойной опасностью для сердечно-сосудистой системы.
Колебания веса наблюдаются и после отказа от курения, в частности, из-за того, что человек начинает "заедать" тягу к табаку и пренебрегает физической нагрузкой, которая помогает бороться с тягой к сигарете.
Поэтому исследователи считают, что для хорошего контроля массы тела и здоровья лучше вообще не начинать курить.