Чтобы быть стройным - не кури

Проще всего поддерживать вес тем, кто никогда не курил. Ученые из Университета Наварры, Испания, выяснили, что вес набирают не только бросившие курить, но и активные курильщики.

Авторы исследования уверяют: миф о том, что курение делает человека стройнее, давно пора поставить под сомнение. Они исследовали здоровье, питание и образ жизни 7565 испанцев в течение 50 месяцев и выяснили, что у бросивших курить вес увеличивается в зависимости от количества ранее выкуриваемых сигарет.

Чем больше человек курил в день - тем больший вес он впоследствии набрал. Но и те, кто не отказался от табака в ходе исследования, набрали вес. Причем больше, чем некурящие участники эксперимента.

Ученые в журнале Revista Española de Cardiologia утверждают, что никотиновую зависимость нельзя назвать эффективным средством профилактики ожирения. И сочетание лишнего веса и курения становится двойной опасностью для сердечно-сосудистой системы.

Колебания веса наблюдаются и после отказа от курения, в частности, из-за того, что человек начинает "заедать" тягу к табаку и пренебрегает физической нагрузкой, которая помогает бороться с тягой к сигарете.

Поэтому исследователи считают, что для хорошего контроля массы тела и здоровья лучше вообще не начинать курить.

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