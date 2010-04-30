Как очистить вечерние улицы и клубы от подростков?

Исполком Скадовского городского совета Херсонской области принял решение об ограничении времени пребывания детей на улице без сопровождения взрослых в городе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии города, инициатором принятия решения стала Комиссия по вопросам защиты прав ребенка при исполкоме Скадовского городского совета.

Цель решения - предотвратить проявления преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Установлено предельное время пребывания детей до 18-летнего возраста на улице без сопровождения родителей или лиц, что их заменяющих: в учебный период - до 21 часа; в выходные и праздничные дни - до 22 часов; в летнее и каникулярное время - до 23 часов.

Установлен возрастной ценз и время пребывания детей в местах массовых развлечений и отдыха без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих: в учебный период - с 15.00 до 20.00; в выходные и праздничные дни - до 21 часа; в летнее и каникулярное время - до 22 часов.

В других местах массовых развлечений и отдыха: детям в возрасте до 14 лет - до 18 часов. Детям в возрасте от 14 до 18 лет: в учебный период - до 20 часов; в летнее и каникулярное время - до 22 часов.

В то же время в сообщении не указывается, каким образом будет осуществляться контроль за выполнением решения горисполкома и какие санкции будут применяться к нарушителям, в частности – родителям.