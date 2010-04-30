В Киеве актуальна проблема туберкулеза

В Киеве проблема туберкулеза остается достаточно актуальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции руководитель проекта «Остановим туберкулез» Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Татьяна БИЛЫК.

По ее словам, акция по выявлению туберкулеза у киевлян и гостей столицы длилась месяц.

«За этот период обследовано 4 тыс. 460 человек, из них у 36 выявлено активную форму туберкулеза (10 из них – у молодых людей), а это означает, что такие больные заражают окружающих. Обнаружено также 5 онкопатологий, других патологий – фиброзы, остаточные явления и различные проблемы с сердцем. При подозрениях на туберкулез людей направляли на консультации к фтизиатрам», - сказала Т.БИЛЫК.

Она подчеркнула, что за помощью обращались вполне благополучные, социальные люди.

«Основной контингент – работающие, студенты, пенсионеры, которые имеют доступ к информации. И все равно, мы выявили среди них довольно много случаев туберкулеза. Поэтому мы хотели бы продлить акцию и при наименьшей возможности мы это сделаем», - отметила Т.БИЛЫК.

В свою очередь начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА Людмила КАЧУРОВА поблагодарила фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» за проведения месячника по выявлению туберкулеза в Киеве.

«Эта акция настораживает людей и заставляет думать людей о здоровье», - отметила она, подчеркнув, что, несмотря на то, что проблема туберкулеза остается острой для столицы, показатели заболеваемости туберкулезом киевлян на 20,8% ниже, чем в предыдущие годы, и составляют 36,6 на 100 тыс. населения.