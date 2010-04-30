В Черновцах - «комендантский час» для детей и подростков

Депутаты Черновицкого городского совета приняли решение о запрете пребывания в ночное время после 23.00 в заведениях досуга, общественного питания, компьютерных и интерактивных клубах, развлекательных заведениях, на улицах и в других общественных местах детей в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли на своей сессии, оно вступит в силу с момента обнародования.

Владельцам упомянутых заведений запрещено предоставлять услуги детям после 23.00.

Постоянный контроль за соблюдением этого «комендантского часа» для детей и подростков поручено обеспечивать службе по делам детей городского совета и городскому центру совместно с подразделениями УМВД путем проведения систематических проверок. Для этого до 1 июня будет разработан график проведения проверок заведений досуга, общественного питания, компьютерных и интерактивных клубов, развлекательных заведений, которые имеют круглосуточный режим работы. Во время их проверок также будут обращать внимание на выявление фактов продажи алкогольных напитков и табачных изделий детям до 18 лет и будут привлекать к ответственности нарушителей.

За нарушение порядка пребывания несовершеннолетних в общественных местах после 23.00 к административной ответственности будут привлекать родителей или лиц, их заменяющих.

Против установления запрета выступил ученический городской совет, который считает, что ограничение на пребывание в общественных местах в вечернее и ночное время нужно вводить только для детей в возрасте до 14 лет. Установление такого запрета для лиц, старше 14 лет, депутаты ученического городского совета считают «ограничением конституционных прав».

Как передавал УНИАН, идея ввести комендантский час в Черновцах принадлежит начальнику Управления УМВД в Черновицкой области Николаю ХАРАБАРЕ, поскольку в городе наблюдается тенденция к росту преступности среди несовершеннолетних.