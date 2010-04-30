Киев: Центр слуха и речи «СУВАГ» не будут приватизировать

Детский медицинский центр проблем слуха и речи «СУВАГ» исключен из перечня объектов, которые подлежат приватизации.

Соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 29 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко.

Проект решения был внесен “с голоса” депутатом фракции Блока Кличко Валерием КАРПУНЦОВЫМ и поддержан большинством депутатов.

«На заседании Киевсовета, выполняя волю территориальной общины города, депутаты нашего блока заставили секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО поставить на голосование проект решения, по которому нежилой дом по ул. Владимирской, 43 «В» должен был быть исключен из «Программы приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы», - сказал В.КАРПУНЦОВ.

Он отметил, что получил поддержку большинства депутатов, фракции блока Виталия Кличко удалось оставить здание «СУВАГ» в собственности общины города, тем самым обеспечив благоприятные условия для осуществления уставной деятельности детского медицинского заведения.

Блок Кличко намерен и в дальнейшем отстаивать интересы и помогать центру «СУВАГ».

В.КАРПУНЦОВ сказал, что фракция благодарна Кабинету министров Украины и прокуратуре города Киева, которые не остались равнодушными к ситуации, которая сложилась вокруг медцентра.

Как сообщал УНИАН, 31 марта прокуратура столицы сообщила, что опротестовала решение Киевского городского совета о включении в приватизационный список нежилого помещения Центра проблем слуха и речи «СУВАГ».

Прокуратура отмечала, что горсовет в июне 2003 года создал центр "СУВАГ" и подчинил его Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА. Центр создан с целью комплексной многопрофильной реабилитации и интеграции детей с изъянами слуха и речи в социальную среду, он имеет статус юридического лица. "СУВАГ" оказывает помощь детям из всей Украины.

В ходе прокурорской проверки установлено, что решение Киевсовета о включении нежилого помещения «СУВАГ» в Программу приватизации коммунального имущества Киева не отвечает требованиям Конституции Украины и законодательству по вопросам приватизации. В частности, вопрос о сохранении профиля деятельности заведения здравоохранения и предоставления другого равнозначного помещения не решен с Главным управлением здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА, отметили в прокуратуре.

9 апреля В.КАРПУНЦОВ заявил, что команда мэра Киева 16 марта провела аукцион, на котором «СУВАГ» был продан, а 25 марта был тайно подписан договор купли-продажи с ООО «Арма-Центр», деятельность которого направлена на предоставление в аренду, перепродажу и сбыт имущества. 29 марта, по данным депутата, был подписан акт приемки-передачи помещения детского центра «СУВАГ». По его данным, здание в историческом центре города было продано за 4 млн. 92 тыс. грн.

В.КАРПУНЦОВ отметил, что Блок будет просить Президента и премьер-министра Украины вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг медицинского центра.