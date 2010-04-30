Госпотребстандарт выявил ГМО в 5,4% продуктов питания

Лаборатории Госпотребстандарта Украины в 2009 году провели 4697 испытаний образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов, из них в 254 образцах выявлено содержание генно-модифицированных организмов (ГМО), что составляет 5,4% от общего количества проверенных образцов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта.

Отмечается, что в 122 образцах выявлено содержание ГМО свыше 0,9%, в частности, в хлебобулочных, кондитерских, сахаристых, мясных и колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, молочной продукции и др.

В первом квартале 2010 года проведено 5337 испытаний (в том числе в марте – 2756) образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов, из них в 263 образцах (в марте – 185) выявлено содержание ГМО, что составляет 4,9% (в марте – 6,7%) от общего количества проверенных образцов. В том числе в 103 образцах выявлено содержание ГМО свыше 0,9%, в частности, в консервах, кетчупах, майонезах, соусах, муке, крупах и других продуктах.