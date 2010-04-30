Житомирщина: летом оздоровят более половины школьников

В Житомирской области этим летом планируют оздоровить больше половины всех детей школьного возраста, что почти вдвое больше прошлогоднего.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОНА Николая ЧЕРНЕНКО.

По его словам, решением областного совета утверждена областная Программа оздоровления и отдыха детей в 2010 году.

"По данным главного управления статистики, в Житомирской области проживает 146 тыс. 811 детей школьного возраста. Областной программой предусмотрено охватить всеми видами оздоровления и отдыха не менее 55% школьников", - сказал Н.ЧЕРНЕНКО.

Он также отметил, что до лета будут подготовлены все стационарные заведения коммунальной собственности.

"Также в области проведут профилактические рейды по выявлению беспризорных и безнадзорных детей", - сказал заместитель председателя Житомирского ОГА.

"Средняя стоимость путевки в стационарные заведения оздоровления будет 2000-2100 гривен при стоимости питания 30 гривен на одного ребенка в сутки", - сообщил Н.ЧЕРНЕНКО.

Он отметил, что в области этим летом усилят требования к пребыванию детей в указанных заведениях, они должны быть там не меньше 14 дней и не меньше 6 часов в день, также должно быть обеспечено обязательное двуразовое питание детей. "Его стоимость должна составлять не мене 13-14 гривен в день", - сказал Н.ЧЕРНЕНКО.

Он подчеркнул, что до лета органы власти проверят все заведения и места, где на протяжении лета будут находиться дети без присмотра родителей.

"При выявлении фактов отсутствия разрешительных документов власть будет принимать немедленные меры по защиты прав детей", - сказал заместитель председателя ОГА.