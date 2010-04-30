Жители Калуша будут отселены?

Министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор ШУФРИЧ не исключает, что жители города Калуша Ивано-Франковской области будут отселены.

Такое мнение Н.ШУФРИЧ высказал в интервью газете "Коммерсантъ-Украина" (№76 от 30 апреля 2010 года), отвечая на вопрос о том, какие работы проводятся в Калуше, район которого предыдущим Президентом Виктором ЮЩЕНКО объявлен зоной чрезвычайной экологической ситуации.

"Мы будем укреплять берега карьеров, в которых скопились отходы производства, утилизировать эти отходы и, по всей видимости, отселять жителей. Все будет зависеть от состояния грунта и степени проникновения отходов в систему водоснабжения. Более понятной картина станет через месяц. Мы обратились за помощью к ученым, которые должны сделать заключения", – сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, за 50 дней работы нового правительства сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям уже три раза выезжали в Калуш для изучения ситуации, связанной с необходимостью ликвидации сложившейся угрозы.

Справка УНИАН. На территории, которая находится в зоне чрезвычайной экологической ситуации Калушского района – 15 провальных воронок, и, как утверждают местные специалисты, «вероятность их возникновения - до сотни». Отселению подлежат почти 1300 семей города Калуша и близлежащих сел, территории которых объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации.

12 февраля 2010 года Верховная Рада приняла закон, которым утвержден указ Президента об объявлении территорий города Калуша и сел Кропивник и Сивка-Калушская зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В своем указе глава государства отмечает, что в результате принятых в свое время неправильных решений относительно расположения и эксплуатации хвостохранилищ, отвалов, аккумулирующих емкостей и способа ликвидации шахтных полостей, которые образовались в результате хозяйственной деятельности химических предприятий в Калушском районе, было нарушено экологическое равновесие в толще горных пород Калуш-Голинского месторождения калийных солей. Это привело к образованию многочисленных провалов земной поверхности над площадью шахтных полей в Калуше, разрушению домов и коммуникаций, засолению водоносных горизонтов в этом городе, селах Кропивник и Сивка-Калушская. В тот же день Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал данный закон.

2 марта 2010 года правительство Юлии ТИМОШЕНКО выделило из резервного фонда государственного бюджета 440 млн. грн. на решение экологических проблем Калуша.