Трава, помогающая забеременеть
11:10, 30 апреля 2010Страна
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А также снимающая токсикоз во время беременности
Одной из самых популярных для этой цели является боровая матка.
Боровая матка содержит: арбутин, гидрохинон, кумарины, витамин С, гидрохинон, смолы, флавоноиды, горькие вещества, сапонины, винную и лимонную кислоты, микроэлементы: титан, медь, цинк, марганец.
Боровая матка применяется :
- при гинекологических заболеваний воспалительного характера
- фибромы матки, миомы, маточных кровотечений, эрозии шейки матки
- инфантильности матки
- бесплодия
- токсикозах во время беременности
- предменструальный синдром, нарушений менструального цикла
- спаечных процессов,непроходимости и воспаления труб
- дезинфицирующее средство
- мочегонное, при воспаление почек и в мочевого пузыря, циститах
- пиелонефритах
- воспалениях предстательной железы
- геморрое
- отите
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