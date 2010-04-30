Трава, помогающая забеременеть

А также снимающая токсикоз во время беременности

Одной из самых популярных для этой цели является боровая матка. Боровая матка содержит: арбутин, гидрохинон, кумарины, витамин С, гидрохинон, смолы, флавоноиды, горькие вещества, сапонины, винную и лимонную кислоты, микроэлементы: титан, медь, цинк, марганец. Боровая матка применяется : при гинекологических заболеваний воспалительного характера

фибромы матки, миомы, маточных кровотечений, эрозии шейки матки

инфантильности матки

бесплодия

токсикозах во время беременности

предменструальный синдром, нарушений менструального цикла

спаечных процессов,непроходимости и воспаления труб

дезинфицирующее средство

мочегонное, при воспаление почек и в мочевого пузыря, циститах

пиелонефритах

воспалениях предстательной железы

геморрое

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