Трава, помогающая забеременеть

11:10, 30 апреля 2010
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А также снимающая токсикоз во время беременности

Одной из самых популярных для этой цели является боровая матка.

Боровая матка содержит: арбутин, гидрохинон, кумарины, витамин С, гидрохинон, смолы, флавоноиды, горькие вещества, сапонины, винную и лимонную кислоты, микроэлементы: титан, медь, цинк, марганец.     

Боровая матка применяется :

  • при гинекологических заболеваний воспалительного характера
  • фибромы матки, миомы, маточных кровотечений, эрозии шейки матки
  • инфантильности матки
  • бесплодия
  • токсикозах во время беременности
  • предменструальный синдром, нарушений менструального цикла
  • спаечных процессов,непроходимости и воспаления труб
  • дезинфицирующее средство
  • мочегонное, при воспаление почек и в мочевого пузыря, циститах
  •  пиелонефритах
  • воспалениях предстательной железы
  • геморрое
  • отите

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