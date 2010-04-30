Распознай инсульт

Возраст людей, которые пострадали от инсульта, с каждым годам все больше снижается. Поэтому, очень важно быть внимательнее к окружающим вас людям. Если, например, человек внезапно упал, потеряв равновесие, или резко меняется в лице, открывая рот, словно его свело судорогой, то вполне возможно, что это инсульт. Даже если человек не обратил внимание на плохое самочувствие, то не следует идти у него на поводу.

Врачи утверждают, что признаки этого страшного недуга может определить любой человек, не имеющий медицинского образования. Чтобы диагностировать инсульт у больного еще до приезда скорой можно попросить больного сделать несколько простых вещей.

Попросите больного:

1.Улыбнуться.

Больному, перенесшему инсульт, бывает достаточно сложно выполнить это задание.

2.Поднять вверх обе руки.

3.Внятно проговорить какое-нибудь простое предложение.

Например: «За окном поют птицы», или «На улице светит солнце».

4.Высунуть язык.

Язык может очень многое рассказать о состоянии больного. Признаком инсульта является кривой язык, который западает на одну сторону.

Если хотя бы одно из перечисленных выше заданий вызывает у человека затруднение, то «скорую» следует вызвать немедленно. Позвоните и опишите медикам все имеющиеся симптомы.

Если вы вовремя отреагируете на тревожные сигналы, то вполне возможно, что помощь будет более эффективна.

Помните, что от вашей внимательности к близким людям зависит их жизнь и здоровье.

Иногда только своевременно обращение к врачу может спасти человека.