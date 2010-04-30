Днепропетровщина: сиротам не выплатили 700 тыс грн

В Днепропетровской области на протяжении 2009-2010 гг. более 120 детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся на дневной форме обучения в профессионально-технических учебных заведениях, не выплачены пенсии в связи с потерей кормильца на общую сумму 700 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

„Установлено, что после выбытия из детских домов, общеобразовательных школ-интернатов выплата указанных пенсий детям прекращена, а в дальнейшем, по новому месту жительства, не была возобновлена”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Прокуратура обвиняет в этом органы исполнительной власти и местного самоуправления, службы по делам детей, центры социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Прокуратура области внесла представление Днепропетровской облгосадминистрации относительно возобновления и выплаты пенсий в апреле-мае 26 детям-сиротам. Относительно 96 пенсионных дел дополнительно направлены запросы территориальным уполномоченным органам, которые осуществляют социальную работу с детьми и молодежью.