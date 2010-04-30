Виноград защищает от диабета и сердечных болезней

Виноград эффективно снижает факторы риска, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическим синдромом, провоцирующим развитие диабета второго типа. Фитохимикалии, естественные антиоксиданты, отвечают за положительные свойства винограда на здоровье, выяснили учёные Университета Мичигана.

Биологи проверили влияние столового винограда, который давали лабораторным крысам в виде порошковой смеси зелёного, красного и чёрного винограда в сочетании с питанием с высоким содержанием жиров. В контрольной группе животным просто добавили калорийности продуктам и уровни сахара, чтобы сбалансировать поступление этих веществ из виноградного порошка. Спустя три месяца у крыс, получавших виноград, отметили понижение артериального давления, улучшение сердечной функции и уменьшение показателей воспаления в сердце и крови. Также грызуны имели меньше триглицеридов в организме и улучшенную терпимость глюкозы.

Согласно результатам исследования, употребление винограда поможет предупредить развитие болезней сердца и метаболического синдрома и факторов риска, связанных с расстройством. Фитохимикалии винограда активно защищали клетки сердца от разрушительных последствий метаболического синдрома, окислительного повреждения и других молекулярных показателей внутреннего стресса, зафиксировали американские клиницисты.

Врачи утверждают, что виноград эффективно замедляет формирование и прогрессию сердечных болезней и сахарного диабета и рекомендуют обогатить рацион питания этим полезным продуктом.

ami-tass.ru