Вода – друг красивой фигуры

С древних времен было известно о целебных свойствах воды. Даже современные врачи с трудом могут назвать заболевание, при котором плавание бы не оказало благотворного действия. Вода – один из лучших природных лекарей.

Благотворное действие плавания на организм ученые объясняют тем, что во время купания все органы и системы человека начинают работать лучше, поэтому все защитные силы организм направляет на борьбу с недугом, чего нельзя сказать о медикаментах.

Причем, для человека полезнее прохладная вода. Даже пятиминутное нахождение в прохладной воде намного полезнее, чем в теплой. При многих типах неврозов очень полезными являются регулярные водные тренировки. Но для достижения желаемого результата температура воды должна быть 22-23 градуса. Кроме того, такое купание поможет снять хроническое утомление от умственной работы, а также нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы.

Не стоит забывать и о том, что у людей, систематически занимающихся плаванием, сердце работает более экономично, более устойчиво к различным заболеванием и меньше изнашивается. Плавание – это отличный друг и для фигуры.

С помощью плавания можно в достаточно маленький срок избавиться от лишних килограммов, при этом, не нанеся ущерба здоровью.

Пребывание в воде значительно увеличивает энергозатраты человека. К примеру, если температура воды 24-25 градусов, то энергозатраты увеличиваются на 50-70%, а если вода более прохладная, то и еще больше.

Следует также отметить, что при ходьбе расходуется энергии в четыре раза меньше, чем при плавании. Водные процедуры обладают также мощным закаливающим действием, что помогает реже подхватывать простудные заболевания.

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