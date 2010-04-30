Собаки понимают эмоции людей

Ответить на вопрос, разбираются ли собаки в человеческих эмоциях, согласились новозеландские психологи. После 15-месячного исследования они пришли к выводам, что четвероногие друзья человека воспринимают полученные команды осознанно, полагаясь в своем восприятии на тон и эмоциональное состояние хозяина.

Для этого ученые из Университета Отаго привлекли 90 собак различных размеров и пород. Некоторым из них были показаны видеоизображения детей, дали послушать их смех, плач и лепет, в то время как другие получали словесные "инструкции" от знакомых и незнакомых людей.

По словам автора научной работы, адъюнкт-профессора Теда Раффмана, реакция подопытных указывала на то, что они действительно могут понимать полученную информацию, чувствовать настроение хозяина и распознавать его психоэмоциональное состояние. "Мы знаем, что собаки очень хорошо понимают жесты, - подчеркнул Раффман. - Теперь мы можем утверждать, что в человеческих эмоциях четвероногие друзья разбираются не хуже".

При этом психолог отметил, что собаки по-разному реагировали на детский плач и детский смех. Так, например, даже при виде зареванного ребенка на телеэкране животные выказывали беспокойство, пытались обнаружить малыша за телевизором, склоняли голову на бок. Некоторые начинали выть.

ami-tass.ru