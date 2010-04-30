Можно ли есть после 18.00?

Очень часто можно услышать: «Я после шести не ем!». Откуда это пришло, и кто порекомендовал такую систему питания? Самое интересное, что большинство людей не знают об этом ничего и продолжают бездумно следовать совету.

Если начинать разбирать этот вопрос более детально, то можно сделать вывод, что данный принцип питания подходит далеко не каждому человеку. Начнем с того, что любой человек относится к одному из трех типов, выделенными биоритмологами: «жаворонки», «голуби» и «совы». «Жаворонки» испытывают прилив сил и увеличение активности по утрам; «совы» активны вечером и ночью; «голуби» работоспособны утром и вечером. То есть все рекомендации по похудению относятся только к «жаворонкам», только они легко встают в шесть утра, плотно завтракают и отправляются на работу. Спать они ложатся в десять вечера, вот для них идеально ужинать именно в шесть часов вечера.

К сожалению, у «сов» происходит все совершенно по-другому и принцип питания «после 18.00 не есть» им не принесет положительного результата.

Итак, «сова» просыпается утром, чтобы отправится на работу. Чаще всего человек встает разбитым, желания и сил на физические упражнения просто нет, но если он решится на них, то только усугубит свое плохое самочувствие. Вместо заряда энергии он получит невероятную усталость.

Далее наступает завтрак, который по данной системе должен быть плотнее всех других приемов пищи за день. Так как организм «совы» еще спит, то особого желания поесть у человека нет, но по правилам он обязан это сделать, ведь вечером кушать уже будет нельзя. Результат: «спящий» организм начнет очень медленно переваривать еду, что приведет к тому, что часть пищи просто преобразуется в жир, который отложится в «запас». Такой завтрак будет равносилен ужину перед самым отходом ко сну.

Наступает день, «сове» довольно редко удается нормально пообедать из-за работы, но и вернуться домой до шести часов вечера у него не получается. И выходит так, что человек просто обрекает себя на голодание.

И вот вечером организм «совы» полностью активизируется, требуя поступления пищи. Желудок голоден, он вырабатывает огромное количество желудочного сока, но ужина не предвидится. Поэтому очень часто желудок начинает просто «переваривать» сам себя, что становится началом язвенной болезни.

Нормальный промежуток времени между принятием пищи и сном не должен превышать четырех часов, а вот у «сов» он значительно больше шести часов. Выходит так, что организм практически голодает, в следующий удобный момент организм начнет «мстить» человеку набором лишних килограммов.

Если вы ложитесь спать довольно поздно, то нет ничего страшного, если ужин будет после шести вечера, главное, чтобы промежуток между ужином и сном был четыре или пять часов.

www.gen.su