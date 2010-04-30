Украинцы едят хлеба на 50–75% больше, чем в Европе.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», который сделал попытку создать портрет украинца, оперируя языком цифр. Издание публикует подборку исследований “Кто такие украинцы с точки зрения социологии и статистики”.

Украинцы съедают более 100 кг хлеба в год на душу населения, что на 50–75% больше, чем в Европе, пишут «Комментарии:», ссылаясь на данные «Универсальной инвестиционной группы».

Для сравнения: в Германии в среднем съедают 75 кг хлеба в год, в Австрии - 78 кг, в Великобритании - 38 кг.

В то же время, по потреблению водки Украина занимает третью позицию в мире - после России и США, пишет издание, ссылаясь на данные исследования International Wine & Spirits Research. Ежегодное потребление водки (не в бутылках, а в пересчете на 100-процентный спирт) в РФ достигает 18 л, в Украине - 13 л на человека на год (данные Business Analytica).

Пива в натуральном выражении (литрах) украинцы потребляют почти в пять раз больше, чем водки, - 60 л в год на человека. Однако в связи с небольшим содержанием «градусов» его доля в структуре алкогольного рынка в процентном отношении вдвое меньше (28% пива против 60% водки).

За прошлый год среднестатистический украинец выпил до 18 л сока. Если сравнивать эту цифру с данными десятилетней давности, показатель может показаться высоким - в 1999 г. среднестатистический украинец выпивал 2,5 л. Однако по потреблению соков Украине еще очень далеко до Европы и России, отмечают «Комментарии:». В среднем каждый европеец выпивает 30 л сока в год. Так, в Финляндии только апельсинового сока выпивают ежегодно по 18 л на человека. В Германии потребление сока составляет 45 л/год на человека. В России выпивают 32–33 л сока в год (данные 2008 года).

Украинцы стали пить больше кофе, пишет еженедельник. Ежегодно украинец выпивает 0,9 кг кофе и всего 0,4 кг чая. Однако в чашках это соотношение выглядит иначе - 250–300 чашек кофе на человека и 750-900 чашек чая в год, пишут «Комментарии:». Почти восемь из десяти чашек приходится на растворимый кофе. Причем, если в начале 1990-х годов соотношения кофе к чаю было 1:10, то сейчас разница сократилась до 1:3. Однако, чтобы достичь уровня потребления кофе даже в традиционно «чайной» Великобритании, украинцам нужно пить кофе вдвое больше.

Детальнее о других достижениях и вкусах украинцев – в специальном выпуске еженедельника «Комментарии:».