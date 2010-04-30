Чтобы сердце было всегда здоровым

Давно доказано, что физические нагрузки приносят пользу сердечно-сосудистой системе, но то, насколько интенсивными они должны быть, споры не утихают до сих пор.

Врачи-кардиологи советуют для сохранения нормальной работы сердца уделять физическим занятиям в день по полчаса, которые можно разделять на две части, проводя одну тренировку утром и вечером. Причем занятия должны быть интенсивными, к примеру, спортивная ходьба, бег или аэробика. Но было доказано, что даже небольшие нагрузки, такие как танцы, работа на участке или прогулки на улице также приносят свою ощутимую пользу.

Благотворно на сердце влияют занятия, не отличающиеся продолжительностью и чрезмерной утомляемостью. Даже четверть часа физкультуры в день будет полезнее для организма, чем сидячий образ жизни. Не стоит стремиться ставить мировые рекорды и требовать от себя выполнения невозможного. Достаточно лишь того, чтобы во время физической нагрузки ритм вашего сердца ускорился.

Ученые провели исследования и выяснилось, что интенсивные занятия значительно снижают риск развития в будущем заболеваний сердца. Так, к примеру, мужчины, уделяющие физкультуре не менее 30 минут в неделю на 20% уменьшают риск возникновения ишемии сердца. И чем больше общее время нагрузок за неделю, тем этот процент становится выше.

С точки зрения физиологии польза от физических нагрузок определяется тем, что во время интенсивной работы организма, в крови значительно увеличивается, так называемый, «хороший» холестерин, способствующий снижению «плохого» холестерина, который приводит к образованию холестериновых бляшек. Кроме этого, при физической активности начинают вырабатываться эндотелиальные клетки, принимающие участие в профилактике засорения и сужения кровяных сосудов.

Если вы до настоящего момента никогда не занимались физкультурой, то начать никогда не поздно. Выделить для себя несколько минут в день может каждый. Тем более общую продолжительность физкультуры вполне реально разделить на несколько частей и заниматься тогда, когда вам это удобно. Но даже непродолжительные нагрузки положительно отразятся на здоровье вашего сердца.

Так чем же лучше заниматься, чтобы укрепить свое здоровье? Лучше всего для этого подходят аэробные физические нагрузки: плавание, бег, езда на велосипеде, танцы, ходьба. Допустимо заниматься и дома на специальных тренажерах. Главное, не забудьте проконсультироваться с врачом о выборе подходящих для вас занятий.

Неважно, какой из видов аэробных нагрузок вы выберете, главное, чтобы занятия были регулярными.

www.gen.su