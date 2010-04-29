Украинцы живут меньше гондурасцев, но дольше россиян

Украинцы живут меньше, чем гондурасцы, но дольше, чем россияне.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», который сделал попытку создать портрет украинца, оперируя языком цифр. Издание публикует подборку исследований “Кто такие украинцы с точки зрения социологии и статистики”.

Ожидаемая продолжительность жизни украинца составляет 68 лет: для женщин - 74 года, а для мужчин - 62 года. По этому показателю Украина занимает 150-то место из 223 стран мира, то есть где-то между Гондурасом (где, кстати, живут дольше) и Монголией, отмечает еженедельник.

Правда, в ряду бывших стран СССР этот показатель еще хуже: казахи могут рассчитывать на 67 лет жизни, россияне - на 66 лет, а таджики - на 65 лет.

Количество умерших за прошлый год в Украине составило около 1,57% общего количества населения. По этому показателю Украина близка к Беларуси, Сербии и Черногории, Литве и Болгарии. В большинстве же европейских государств (кроме России) количество умерших за год в процентном соотношении к населению составляет менее 1%, констатируют «Комментарии:».

При этом, по данным еженедельника, в Украине на 10 тыс. жителей приходится 31 врач, это даже больше, чем стандарт ВОЗ для стран с высоким уровнем доходов.

Государство расходует на охрану здоровья одного украинца почти 89 дол., сами украинцы еще ежегодно доплачивают по 71 дол. каждый. Полученные в сумме 160 дол. полностью отвечают расходам на здравоохранение в государствах со средним уровнем доходов, а общие расходы Украины на здравоохранение уже по факту достигли 7% ВВП. Это уровень таких стран, как Литва, Латвия, Польша, Словакия и даже Люксембург.

В то же время в Украине показатель доли расходов частного страхования в общих расходах на медицину в 3,5 раза меньше, чем в среднем по странам с низким уровнем доходов - 1,2%, на уровне с Лаосом и Мозамбиком.

По данным социологов, каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. За последние пять лет в Украине родилось 2,38 млн. детей, что на 200 тыс. больше, чем на протяжении 1997–2001 годов, пишут «Комментарии:». Однако, до уровня советского периода и до европейских показателей украинцам пока далеко. По количеству детей на одну женщину Украина опережает лишь Молдову и Беларусь (1,3 по сравнению с 1,28 и 1,21 соответственно), тогда как в Центральной Европе этот показатель колеблется от 2,0 во Франции до 1,4 в Германии.

В Северной Европе ситуация еще лучше: 1,9 - в Норвегии, 1,85 - в Швеции и Финляндии, 1,8 - в Дании. А лидером по количеству детей на одну женщину среди развитых стран являются США (2,1).

Как отмечает еженедельник, в последние годы в Украине явно прослеживается тенденция к рождению детей вне брака. Сейчас это каждый пятый ребенок, тогда как на грани 1980-х - 1990-х таких детей не было и 10%. По этому показателю Украина движется в сторону Европы (в Германии и Чехии вне брака рождается 30%, а в Эстонии и Швеции - около 60% детей).