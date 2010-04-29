Эстрадных звезд Украины обследуют на туберкулез

Завтра, 30 апреля, завершается акция по бесплатному флюорографическому обследованию киевлян и гостей города, которую в течение месяца проводил фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в партнерстве с КГГА. Итоги акции будут подведены завтра на Майдане в ходе пресс-конференции при участии руководителя проекта «Остановим туберкулез» Татьяны Билык и начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА Людмилы Качуровой. Также о результатах обследования киевлян расскажут врачи-рентгенологи, которые в течение месяца работали в флюоромобиле.

Привлечь внимание к проблеме эпидемии туберкулеза согласились и звезды украинского шоу-бизнеса Валид Арфуш, Алексей Залевский, Олег Черный, Дима Климашенко, Алескандр Воевуцкий, Иван Березовский, Женя Фокин, Олейник и Дантес, Мариетта. Все они пройдут флюорографическое обследование и своим примером покажут, что туберкулез касается каждого, и насколько важно бережно относиться к своему здоровью, а значит, и к здоровью окружающих (туберкулез передается воздушно-капельным путем!).

Программа мероприятия:

14:30 – 15:00 – пресс-конференция

15:00 – 16:00 – обследование «звезд»

Место – Майдан Незалежности, напротив Главпочтамта

Вход на территорию Акции строго по аккредитационным спискам.

Аккредитация по номеру +38044 502 52 12; +38050 474 34 42