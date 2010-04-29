Украинской медицине не хватает кадров

Кадровое обеспечение медицинской отрасли в Украине является неудовлетворительным, и с каждым годом эта проблема заостряется, заявил на заседании коллегии Министерства здравоохранения Украины заместитель министра здравоохранения Валерий БИДНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, показатель обеспечения населения врачами первичной медико-санитарной помощи в 1,5 раза меньше, чем в странах Европы - 6,3 на 10 тысяч населения против 9,4 в странах ЕС.

По мнению В.БИДНОГО, низкий уровень укомплектованности заведений первичной медико-санитарной помощи вызван, в первую очередь, низким уровнем зарплаты медицинских работников и отсутствием экономической мотивации для работы в заведениях первичного уровня, в первую очередь в сельской местности.

“Это приводит к значительной текучести кадров. Так, на протяжении последних 5 лет ежегодно оставляли работу в первичном звене свыше 1400 врачей, из которых лишь более 300 - в связи с выходом на пенсию”, – подчеркнул заместитель министра.

Второй причиной недостатка кадров он назвал отсутствие условий для закрепления кадров на местах, в частности необеспеченность жильем молодых специалистов, несоздание социальной инфраструктуры на селе и пр.

“На сегодняшний день 15%, или более 3 тысяч врачей заведений первичной медико-санитарной помощи, не обеспечены жильем, в частности, более 900 - на селе и свыше 2 тысяч - в городах. Из них лишь каждый четвертый стоит на очереди, чтобы получить жилье”, – сказал В.БИДНЫЙ, добавив, что за последние 5 лет получили жилье более 350 врачей первичного уровня, то есть для обеспечения жильем лишь тех, кто работает сегодня, необходимо по крайней мере 8-9 лет.

Третьей причиной кадровых проблем заместитель министра назвал существенную нагрузку врачей заведений первичной медико-санитарной помощи.

“В 41% заведении, которые оказывают первичную помощь сельскому населению, показатель нагрузки на одну штатную должность является близким к нормативному. В то же время каждый четвертый врач обслуживает более 2 тысяч человек, каждый пятый – более 2 тысяч, каждый десятый – более 3 тысяч. Аналогичная ситуация наблюдается и в городах: две трети врачей (76%) обслуживают до 2 тысяч населения, каждый десятый – более 2 тысяч, а каждый пятнадцатый - более 3 тысяч”, – отметил В.БИДНЫЙ.

Он также отметил, на сегодняшний день в заведениях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, каждый четвертый врач достиг пенсионного возраста (в городах - это каждый третий, на селе - каждый пятый).

“В ближайшие 2 года почти каждый пятый врач, как в целом по Украине, так и в городах и селах, достигнет пенсионного возраста. Немногим лучше выглядит ситуация по обеспечении заведений здравоохранения первичного уровня младшими специалистами с медицинским образованием, показатели укомплектованности которыми составляют 96,2%," – сказал заместитель министра.