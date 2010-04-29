В Донецке наградят лучшего молодого фтизиатра области

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Главное управление здоровья Донецкой областной государственной администрации приглашают Вас на торжественное награждение победителей областного конкурса «Лучший молодой фтизиатр», которое состоится 30 апреля в 11-00 в гостинице «Донбасс-Палас».

Конкурс проводится ежегодно: в 2008 году был награжден «Лучший по профессии» среди фтизиатров, лаборантов и медицинских сестёр; в 2009 году определен «Лучший противотуберкулёзный диспансер»; в 2010 году – «Лучший молодой фтизиатр».

В 2010 году конкурс проходит в 2-х номинациях:

· «Лучший молодой врач – фтизиатр»

· «Лучший врач – интерн по специальности фтизиатрия»

Победители конкурса будут награждены денежными премиями от Фонда Рината Ахметова, а все участники, прошедшие во второй тур – ценными призами.

Аккредитация открыта до 18-00 29 апреля по телефону (062) 381-51-47 или (050) 961 87 91