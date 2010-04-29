Украинцы стали меньше отказываться от новорожденных

В Украине с каждым годом уменьшается количество новорожденных детей, от которых отказались родители.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, на протяжении 2009 года также сократились количество отказов родителей от новорожденных детей. Так, в прошлом году родители отказались от 865 новорожденных, что на 5% меньше, чем в 2008 году.

По данным Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи и Министерства здравоохранения Украины, в целом динамика сокращения количества новорожденных, от которых отказались родители, за последние годы выглядит таким образом: в 2004 г. – 1549 отказов от новорожденных; в 2005 г. – 1246; в 2006 г. – 998; в 2007 г. – 1027; в 2008 г. – 909; в 2009 г. – 865.

В пресс-службе Минсемьи констатировали, что свой вклад в положительную тенденцию к уменьшению раннего социального сиротства вносят центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, которые с 2005 года ввели в свою деятельность работу по предотвращению отказов от новорожденных детей путем социальной поддержки и предоставления социальных услуг женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Так, по данным Госсоцслужбы, благодаря работе центров социальных служб для семьи, детей и молодежи в роддомах, женских консультациях с начала 2005 года было предупреждено 1636 отказов от новорожденных детей.