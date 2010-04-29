Завтра в Украине ожидается сухая, теплая погода

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 5-10°, в восточных областях и степной части Крыма 1-6° тепла, на почве местами заморозки 0-3°; днем 18-23° тепла, на побережье морей 15-17°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.