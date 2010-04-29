В Черниговской области супруги отравились угарным газом

В Черниговской области два человека погибли в результате отравления угарным газом.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, в частном доме в с. Дановка Козелецкого района были обнаружены тела супругов: мужчины, 1961 года рождения, и женщины, 1954 года рождения. Причина смерти – отравление угарным газом.

Вчера о 13.00 в с. Красная Таловка Станично-Луганского района Луганской области в частном жилом доме были обнаружены тела трех погибших и одного пострадавшего, которые отравились угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.