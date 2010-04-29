В Китае мужчина ворвался в детский сад и ножом ранил 28 детей

В китайском городе Тайсин (восточная провинция Цзянсу) 47-летний мужчина, личность которого пока не установлена, ворвался в детский сад с ножом. Он нанес ранения 28 детям и трем взрослым.

Как сообщает агентство Синьхуа, пятеро детей госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Большинству из пострадавших детей четыре года. Среди раненых взрослых двое воспитателей и один охранник.

Накануне психически неуравновешенный преподаватель начальной школы в восточной провинции Гуандун набросился с ножом на своих учеников и ранил 16 школьников и одного учителя, отмечает NEWSru. В больницах в критическом состоянии остаются еще пять человек. Внутренняя проверка выявила, что совершивший преступление числился преподавателем в другой школе, однако с февраля 2006 года находился на больничном.