Люди незаметно съедают 46 чайных ложек сахара в день

В день люди съедают до 46 чайных ложек сахара, скрытых в готовых продуктах, выяснили ученые из Медицинской школы Эмори в США. По мнению ученых, сами того не зная, их соотечественники за день употребляют четыре рекомендованные нормы сахара.

Исследователи изучили анализы крови и меню 6 тысяч американцев в период между 1999 и 2006 годами. Участников эксперимента разделили на группы - в зависимости от того, сколько сахара они ели. Самое большое количество среднесуточного сахара составило 46 чайных ложек, что составляет примерно 300 граммов. Самое маленькое — около 3 или 20 граммов.

Ученые не брали в расчет сахар, который люди могли получить из фруктов и ягод, они считали только количество добавленного сахара и сахарозаменителей.

Выяснилось, что продукты с высоким содержанием сахара увеличивают уровень вредных триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и холестерина в крови. Точно так же, как это делает избыточное количество жиров в пище.

Исследователи считают, что производители продуктов питания постоянно увеличивают содержание сахара в своих товарах, чтобы сделать их привлекательнее для клиентов. Однако большое количество сахара в диете так же опасно для здоровья, как и избыток жиров.

"Потребление сахара имеет важный и долгосрочный эффект на здоровье людей, — рассказывает автор исследования Мириам Вос. — Людям стоит считать, сколько сахара они потребляют, и найти способ уменьшить это количество".

takzdorovo.ru