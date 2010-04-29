Что есть, чтобы не болела голова
Головные боли могут вызывать сельдь, сушёная рыба, печень, салями, сыры...
Чтобы не раскалывалась голова, надо правильно питаться...От приступов мигрени страдали почти все. Но, оказывается, избежать этих страшных головных болей можно, добавив в свой рацион одни и исключив другие продукты.
— Головные боли могут вызывать ананасы, бананы, сливы, маринованная сельдь, сушёная рыба, дичь, печень, салями, сыры, соевый соус, шоколад, йогурт, пиво, некоторые вина, особенно красные, — рассказывает Виктор Конышев, известный специалист по питанию, доктор медицинских наук. — Причина болей — амины — вещества, образующиеся в этих продуктах из аминокислот естественным путём или под влиянием бактерий. Самые известные из аминов — гистамин, образующийся в подпорченной рыбе, и тирамин, присущий ряду фруктов, малине и квашеной капусте. Есть ещё серотонин — в бананах, томатах, облепихе, ананасах, крыжовнике, лесных орехах.
В стенках кишечника и в печени есть особый фермент, разрушающий амины. Поэтому большинство из нас не испытывает головных болей после продуктов с этими веществами. Но у некоторых ферменты уничтожают амины недостаточно интенсивно. Плохой работе ферментов способствует и ряд психотропных лекарств. В инструкциях к ним эту особенность обычно указывают.
Мигрень часто связана не только с аминами в продуктах, но и с пищевой аллергией. В исследовании, когда у больных, много лет страдающих от тяжёлых головных болей, исключали продукты, вызывающие аллергию, уже на пятый день диеты 85% пациентов избавлялись от приступов мигрени. Самыми «мигренозными» продуктами были любые блюда с пшеницей (они вызывали боли у 78% пациентов), апельсины (65%), яйца (45%), чай и кофе (по 40% каждый), шоколад и молоко (по 37% каждый), говядина (35%), кукуруза, тростниковый сахар и дрожжи (по 33% каждый), грибы (30%) и горох (28%).
Головные боли могут вызывать пищевые добавки, широко используемые промышленностью: усилитель вкуса глутамат натрия, заменитель сахара аспартам, консервант нитрат натрия — ищите эти и близкие к ним вещества в составе, который всегда указывают на продуктах. А чтобы избежать их наверняка, вообще откажитесь от готовых продуктов и полуфабрикатов.
Прочитав это, многие люди с мигренью сядут на голодную диету. И напрасно, потому что голод лишь спровоцирует новые приступы.
— Человеку, страдающему мигренями, — советует Виктор Конышев, — нужно «вычислять» неприемлемую для него пищу, после которой бывают головные боли, и в дальнейшем не включать её в рацион.
А вот список продуктов, препятствующих развитию головных болей, короткий. Достоверно установлено, что таким действием обладает имбирь. Лечебная доза — 1 грамм сухого имбиря в день. Его можно добавлять в разные блюда. Помогает ещё ромашка крупная, или девичья (не путать с обычной ромашкой аптечной). Из её листьев делают настой или отвар, а иногда их даже просто жуют. Можно ещё принимать в больших дозах витамин В6 (400 мг) или препараты с магнием (600 мг).