Что есть, чтобы не болела голова

Чтобы не раскалывалась голова, надо правильно питаться...От приступов мигрени страдали почти все. Но, оказывается, избежать этих страшных головных болей можно, добавив в свой рацион одни и исключив другие продукты.

— Головные боли могут вызывать ананасы, бананы, сливы, маринованная сельдь, сушёная рыба, дичь, печень, салями, сыры, соевый соус, шоколад, йогурт, пиво, некоторые вина, особенно красные, — рассказывает Виктор Конышев, известный специалист по питанию, доктор медицинских наук. — Причина болей — амины — вещества, образующиеся в этих продуктах из аминокислот естественным путём или под влиянием бактерий. Самые известные из аминов — гистамин, образующийся в подпорченной рыбе, и тирамин, присущий ряду фруктов, малине и квашеной капусте. Есть ещё серотонин — в бананах, томатах, облепихе, ананасах, крыжовнике, лесных орехах.

В стенках кишечника и в печени есть особый фермент, разрушающий амины. Поэтому большинство из нас не испытывает головных болей после продуктов с этими веществами. Но у некоторых ферменты уничтожают амины недостаточно интенсивно. Плохой работе ферментов способствует и ряд психотропных лекарств. В инструкциях к ним эту особенность обычно указывают.

Мигрень часто связана не только с аминами в продуктах, но и с пищевой аллергией. В исследовании, когда у больных, много лет страдающих от тяжёлых головных болей, исключали продукты, вызывающие аллергию, уже на пятый день диеты 85% пациентов избавлялись от приступов мигрени. Самыми «мигренозными» продуктами были любые блюда с пшеницей (они вызывали боли у 78% пациентов), апельсины (65%), яйца (45%), чай и кофе (по 40% каждый), шоколад и молоко (по 37% каждый), говядина (35%), кукуруза, тростниковый сахар и дрожжи (по 33% каждый), грибы (30%) и горох (28%).

Головные боли могут вызывать пищевые добавки, широко используемые промышленностью: усилитель вкуса глутамат натрия, заменитель сахара аспартам, консервант нитрат натрия — ищите эти и близкие к ним вещества в составе, который всегда указывают на продуктах. А чтобы избежать их наверняка, вообще откажитесь от готовых продуктов и полуфабрикатов.

Прочитав это, многие люди с мигренью сядут на голодную диету. И напрасно, потому что голод лишь спровоцирует новые приступы.

— Человеку, страдающему мигренями, — советует Виктор Конышев, — нужно «вычислять» неприемлемую для него пищу, после которой бывают головные боли, и в дальнейшем не включать её в рацион.

А вот список продуктов, препятствующих развитию головных болей, короткий. Достоверно установлено, что таким действием обладает имбирь. Лечебная доза — 1 грамм сухого имбиря в день. Его можно добавлять в разные блюда. Помогает ещё ромашка крупная, или девичья (не путать с обычной ромашкой аптечной). Из её листьев делают настой или отвар, а иногда их даже просто жуют. Можно ещё принимать в больших дозах витамин В6 (400 мг) или препараты с магнием (600 мг).

aif.ru