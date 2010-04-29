Роговица глаза расскажет о человеке

Впервые в сорокалетней истории присуждения Международной "Гран При" и Золотой медали в области новых открытий и изобретательства эта престижная награда вручена группе испанских исследователей во главе с профессором Мадридского университета "Комплутенсе" Селией Санчес Рамос. Таково решение собравшегося в Швейцарии авторитетного международного жюри в составе 85 экспертов, которое отметило "революционный характер" разработанного испанскими учеными метода определения личности человека по роговице его глаза.

Как заявила Селия Санчес Рамос, роговица глаза у каждого человека является уникальной, поэтому новый метод в отличие от отпечатков пальцев и анализа радужной оболочки глаза является единственным, который дает 100-процентную гарантию правильного установления личности любого человека, даже после проведения хирургического вмешательства.

Изначально разработанная учеными из Мадридского университета "Комплутенсе" система определения личности по роговице глаза была предназначена для использования в специальных помещениях, доступ в которые должен быть строго ограничен. Однако последующая доработка системы показала, что ее можно использовать в обычных случаях контроля, например, при входе в банки, отели, государственные учреждения и т.д.

Достоинством отмеченного премией нового метода является и то, что возглавляемая Селией Санчес Рамос фирма "Технология высокой эффективности" уже сейчас готова наладить серийное производство основанного на ее изобретении аппарата, который, несомненно, найдет самое широкое применение в различных областях.

ami-tass.ru