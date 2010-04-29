Многие люди не знают о том, что у них болезнь лёгких

До 20 процентов взрослых с известными факторами риска хронической обструктивной болезни лёгких /ХОБЛ/ не знают о наличии у себя этого заболевания. Это условие достаточно распространено и, по оценкам, затрагивает 10% людей в возрасте старше 40 лет. Обзор Канадской медицинской ассоциации включал свыше тысячи добровольцев, среди которых, примерно у каждого пятого, была найдена лёгочная болезнь.

Хотя более чем три четверти пациентов с выявленной болезнью имели по крайней мере один симптом дыхательной дисфункции, две трети не были осведомлены о своём диагнозе. По мнению доктора Роджера Гольдштейна из West Park Healthcare Centre /Канада/, люди старше 40 с известными факторами риска развития обструктивной болезни лёгких должны чаще проходить медицинское обследование, чтобы на ранних стадиях начать лечение. Все обследованные пациенты имели по крайней мере два важных фактора риска развития заболевания лёгких.

Врачи считают, что раннее обнаружение хронической обструктивной болезни лёгких среди представителей группы высокого риска поможет успешно и своевременно предупреждать прогрессию заболевания и позволит значительно сократить уровни смертности, заболеваемости и расходы на здравоохранение, связанные с лечением ХОБЛ.

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