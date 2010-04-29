В Дарницком районе Киева выявлен заминированный микроавтобус

Вчера в Дарницком районе Киева на “стихийной” автостоянке на улице Княжий затон, 4, был обнаружен заминированный автомобиль.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД, сначала рабочие, которые принимали участие в строительстве автомобильной стоянки и занимались благоустройством окружающей территории, обратили внимание на микроавтобус «Фольксваген Транспортер», который здесь безвыездно стоял несколько недель и мешал дальнейшей работе. Поэтому рабочие обратились к правоохранителям за помощью установить владельца авто и попросить его убрать микроавтобус.

В ходе проверки оказалось, что хозяин микроавтобуса спокойно ездит по киевским улицам на таком же «Фольксвагене» и с такими же номерами, как у иномарки, которая стояла «на приколе» и мешала проведению работ.

Когда правоохранители открыли авто, то обнаружили на водительском месте в картонной коробке предмет, похожий на взрывное устройство, отмечается в сообщении. К автостоянке оперативно выехала группа специалистов Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра главка киевской милиции, которые сразу подтвердили, что это профессионально изготовленное взрывное устройство.

Саперам удалось обезвредить его. Выяснилось, что так называемая самодельная «мина» сделана от соединения взрывного заряда (предварительно, смесь тротила и гексогена весом 0,5 кг), корпуса с магнитами (очевидно, для крепления к металлу), электродетонатора и кабеля питания, который должен был подсоединяться к сети электропитания авто и дистанционного управления. Находку классифицировали как радиоуправляемое взрывное устройство фугасного действия.

Сейчас милиция проводит комплекс мероприятий, направленных на поиск лиц, причастных к инциденту и разработку возможных мотивов применения обнаруженного взрывного устройства, подчеркнули в ДСО МВД Украины.