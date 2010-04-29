В «Артеке» опровергают информацию об отравлении детей

Информация о массовом отравлении детей, отдыхающих в международном детском центре «Артек» в Крыму, не соответствует действительности, заявляет руководство лагеря.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты сообщают друг другу о госпитализации около полусотни «артековцев» с подозрением на отравление, ссылаясь при этом на родителей детей.

«Никаких отравлений - ни кишечных, ни других - в «Артеке» не было», - заявил журналистам гендиректор детского центра Борис НОВОЖИЛОВ.

По его данным, из 1800 детей, которые сейчас отдыхают в лагере, 47 «находятся в изоляторе, а не в больнице» с простудой либо повреждениями, травмами. «Это - штатная ситуация, которая не выходит за рамки статистики, а даже находится немножко ниже», - отметил Б.НОВОЖИЛОВ.

Он добавил, что профилактический осмотр детей проводится в «Артеке» каждый день.