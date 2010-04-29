Странные привычки, продлевающие жизнь

Традиционно считается, что хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают её приятной. Но врачи-геронтологи с этим утверждением не согласны.

Аскетов среди долгожителей — единицы. Большинство ведут полное удовольствий и не всегда полезное существование. Взять хотя бы феномен кубинского долгожительства. Средняя продолжительность жизни там одна из самых высоких на планете — 78 лет. Кубинцы убеждены, что главный секрет их долголетия — размеренность, секс и лень, приправленные алкоголем, кофе и сигарами.

Можно считать доказанным фактом, что жизнь продлевает (причём достаточно ощутимо — на целых 5 лет)... игра в гольф. Исследователи Каролинского института обнаружили, что показатель смертности у любителей гольфа на 40% ниже, чем у других людей того же пола, возраста и социально-экономического статуса. Хорошие перспективы у охотников и рыболовов (плюс 2 года жизни), садоводов (плюс 3) и у коллекционеров (тоже плюс 3). Причём предмет коллекционирования не так уж и важен. Известно, что академик Павлов, проживший 87 лет, собирал марки с изображением собачек, 104-летний японец Хинохара Сигэаки — курительные трубки, а француженка Жанна Кальмент, скончавшаяся в 121 год (абсолютный рекорд документально зафиксированного долгожительства), коллекционировала ёлочные игрушки.

— Геронтологи выделяют три главных фактора, определяющих продолжительность жизни, — наследственность (50%), экология (20%) и условия жизни (30%), — поясняет Владимир Шабалин, академик РАМН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Росздрава. — Во многом от выбранного образа жизни зависит, как долго человек будет оставаться здоровым и энергичным.

Организм послужит долго и исправно только в том случае, если работа перемежается отдыхом. Очень важен — особенно в пожилом возрасте — полноценный сон. Послеобеденная сиеста, принятая в южных странах, в том числе и на Кубе, позволяет в кратчайшие сроки восстановить потенциал всех органов и систем организма. Важна и двигательная активность, которая улучшает обмен веществ и обеспечивает активное кровоснабжение органов и тканей. Но во всём надо знать меру.

— В старшем возрасте чрезмерные физические нагрузки вредны, — предостерегает Юрий Давыдов, к. м. н., врач-рефлексотерапевт. — После 50 лет рекомендуются виды спорта с низкой физической интенсивностью: боулинг, плавание, танцы, а ещё лучше — энергичная ходьба.

Большинство пожилых людей назвали самым сильным стрессом в своей жизни... выход на пенсию.

— Человеку, достигшему пенсионного возраста, очень важно иметь возможность работать. Но уже с той интенсивностью, которую он сам сочтёт нужной, — утверждает Владимир Шабалин. — Оказаться в одночасье вычеркнутым из социальной жизни — тяжёлое испытание. Выдержать его способны немногие. Большинство, закончив трудиться, «уходят в болезни».

— Человеческий мозг, как и весь организм, без нагрузки стареет быстрее, — считает Евгений Мухин, профессор, врач-невролог НИИ неврологии РАМН. — На пенсии очень важно найти занятие по душе, которое поддерживало бы интерес к жизни. Хобби активизирует работу мозга. Любимое дело способствует и расширению социальных связей, от недостатка которых страдает большинство пенсионеров.

Ещё один необходимый для долголетия фактор — любовь, как душевная, так и физическая. — Любовь и уважение близких формируют оптимистичный взгляд на мир, — рассказывает Юрий Семцов, врач-сексопатолог. — А секс, стимулирующий работу желёз внутренней секреции и усиленную выработку гормонов, — это мощный инструмент омоложения, способствующий активному долголетию.

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