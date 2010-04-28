Ежегодно 2 миллиона людей в мире умирает на работе

Ежедневно в мире от травм и болезней, полученных на работе, умирает около 6 тысяч 300 человек. Об этом заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавия в связи с отмечаемым 28 апреля Всемирным днём охраны труда.

"Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна", - заявил Сомавия, заметив, что серьёзные потери несёт и экономика. Он отметил, что в год число подобных смертей превышает 2 миллиона 300 тысяч. Из этого числа около 350 000 случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных профессиональными заболеваниями.

Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и компенсационные выплаты составляют ежегодно 4 процента от мирового ВВП. Это больше, чем общий пакет мер по стимулированию экономики, принятых в 2008 и 2009 годах перед лицом мирового финансово-экономического кризиса.

Одной из причин большого числа производственных травм генеральный директор Международной организации труда назвал именно кризис мировой экономики, поскольку в кризис число работников уменьшилось, а нагрузка на них, равно как и сопутствующий стресс, возросли.

Помимо этого, по мнению Хуана Сомавия, появляются новые риски в таких областях, как применение нанотехнологий, биотехнологий, работа с химикатами. Глава МОТ утверждает, что стратегии по предотвращению производственных травм должны соответствовать обстановке на рынке труда. В настоящий момент на рынках труда отмечается старение рабочей силы, увеличение числа среди занятого населения женщин и мигрантов, а также рост числа нелегальных рабочих.

Впервые день охраны труда был отмечен в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, погибших и пострадавших на работе.

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