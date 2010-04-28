Завтра в Минздраве - заседание коллегии

Завтра - 29 апреля в 11.00 - состоится заседание Коллегии Минздрав Украины.

Заседание будет проходить при участии министра здравоохранения Украины Зиновия Мытника, председателя Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой и президента Национальной академии меднаук Украины Александра Возианова. Будут рассматриваться вопросы современного состояния первичной медико-санитарной помощи, пути ее реформирования и дальнейшего развития, оптимизация сети и коечного фонда учреждений здравоохранения, развития хосписной и паллиативной медицины.

Выступающие: В. Бедный, зам.министра здравоохранения Украины, Р. Моисеенко, директор Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения, Ю. Вороненко, ректор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и др. ( Минздрв Украины, ул.Грушевского, 7, 2 этаж, Большой зал).

Нужна аккредитация.

Телефоны: 253-02-25, 253-69-75 или e-mail: press@moz.gov.ua.