В Житомирской области ликвидирована нарколаборатория

В Житомирской области разоблачена организованная преступная группа, которая занималась сбытом наркотических веществ по всей Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Житомирской области Сергей ДЗЮБЕНКО.

По его словам, раскрытие «масштабной нарколаборатории стало заключительным этапом обезвреживания мощной организованной группы, которая занималась сбытом наркотических средств, по предварительным данным, в течение года не только на Житомирщине, но и на территории всего государства".

С.ДЗЮБЕНКО уточнил, что подпольная нарколаборатория находилась в одном из поселков Романовского района, где и были задержаны ее организаторы.

Он сообщил, что на месте события милиция изъяла 370 кг измельченной маковой соломки и 11 литров экстрационного опия.

"Общая стоимость выявленных наркотических средств по ценам “черного рынка” составляет более 1,6 млн. грн.”, - отметил он.

По словам С.ДЗЮБЕНКО, преступная группа была глубоко законспирирована. Пока под стражей находятся семь человек в возрасте от 19 до 46 лет.

Следователями уже возбуждено дело по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.