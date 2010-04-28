Закарпатье получит из Швейцарии современное медоборудование

Закарпатье получит из Швейцарии комплекс современного диагностического оборудования стоимостью 30 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время пресс-конференции председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр ЛЕДИДА.

«Несколько дней назад я провел переговоры со швейцарско-чешской фирмой, которая готова инвестировать в Закарпатье диагностическое оборудование на сумму, которая в эквиваленте на украинскую валюту достигает 30 миллионов гривень», - уточнил А.ЛЕДИДА.

Он также добавил, что аналогов такого диагностического оборудования в комплексе в Украине сейчас практически нет.

«Например, такой магнитно-резонансный томограф, который нам планируют завезти, есть только в Киеве и еще может в одном-двух областных центрах», - сказал председатель ОГА.

В то же время он не уточнил, какое еще оборудование получит регион.

По словам А.ЛЕДИДЫ, также на сегодня в Закарпатье возникла неотложная необходимость в возобновлении работы санитарной авиации.

«На горе Драгобрат, например, этой зимой турист получил травму ноги. Если бы человека привезли на вертолете, удалось бы спасти ногу, но пока ее доставили в Ужгород, то уже появился вопрос сохранения жизни, а не только конечности», - отметил руководитель области.

Он также уточнил, что на сегодня в области есть два вертолета, которые через два-три месяца планируют применять для нужд санавиации. Сейчас проводится техническое обслуживание этих вертолетов. Проектом областного бюджета на 2010 год предусмотрены средства на горюче-смазочные материалы и оплату труда двух пилотов.