Закарпатье получит из Швейцарии современное медоборудование
Стоимостью 30 млн грн
Закарпатье получит из Швейцарии комплекс современного диагностического оборудования стоимостью 30 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время пресс-конференции председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр ЛЕДИДА.
«Несколько дней назад я провел переговоры со швейцарско-чешской фирмой, которая готова инвестировать в Закарпатье диагностическое оборудование на сумму, которая в эквиваленте на украинскую валюту достигает 30 миллионов гривень», - уточнил А.ЛЕДИДА.
Он также добавил, что аналогов такого диагностического оборудования в комплексе в Украине сейчас практически нет.
«Например, такой магнитно-резонансный томограф, который нам планируют завезти, есть только в Киеве и еще может в одном-двух областных центрах», - сказал председатель ОГА.
В то же время он не уточнил, какое еще оборудование получит регион.
По словам А.ЛЕДИДЫ, также на сегодня в Закарпатье возникла неотложная необходимость в возобновлении работы санитарной авиации.
«На горе Драгобрат, например, этой зимой турист получил травму ноги. Если бы человека привезли на вертолете, удалось бы спасти ногу, но пока ее доставили в Ужгород, то уже появился вопрос сохранения жизни, а не только конечности», - отметил руководитель области.
Он также уточнил, что на сегодня в области есть два вертолета, которые через два-три месяца планируют применять для нужд санавиации. Сейчас проводится техническое обслуживание этих вертолетов. Проектом областного бюджета на 2010 год предусмотрены средства на горюче-смазочные материалы и оплату труда двух пилотов.