Завтра в Украине - 19° тепла

Завтра, 29 апреля, на территории Украины сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой дождь, местами с грозой, ожидается днем лишь в восточных областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составить 3-8° тепла, в западных, восточных областях и степной части Крыма 1-6° тепла, местами заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в западных областях и в Одесской области до 21° тепла; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 14-19°, в Киеве - ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.