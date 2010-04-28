Черниговщина: уменьшилась и рождаемость, и смертность

В Черниговской области за три месяца этого года смертность населения уменьшилась на 4%, рождаемость - на 5%.

Об этом сообщил начальник Главного управления юстиции в области Александр Карнабеда.

По его информации, на протяжении января-марта в Черниговской области умерло 5659 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество смертей, зарегистрированных органами регистрации актов гражданского состояния, уменьшилась на 4%.

Показатель рождаемости также уменьшился. Если за январь-март 2009 в Черниговской области родились 2641 ребенок, то за такой период нынешнего года - на 5% меньше (2499 детей).

А. Карнабеда подчеркнул, что на Черниговщине продолжают сохраняться негативные демографические тенденции, ведь количество умерших превышает число родившихся почти вдвое. Так же на Черниговщине уменьшилось количество заключенных браков. За I квартал 2010 года зарегистрировано 874 брака, что на 26-29% меньше, чем в 2008-2009 годах. Вместе с тем наблюдается уменьшение количества расторгнутых браков. В январе-марте 2010 года по сравнению с I кварталом 2009 года, количество разводов уменьшилось на 3%, а по сравнению с 2008 годом - на 20%.