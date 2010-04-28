Как побороть пищевую зависимость

Если испытываете непреодолимое желание скушать шоколад, сыр или колбасу, вероятнее всего ваш организм испытывает дефицит необходимых ему веществ. Соблюдение строгих диет и дает такой результат. Некоторое время вы держитесь режима питания и следуете ему неукоснительно, но потом происходит срыв.

Все диеты сводятся в основном к одному – отказ от сладкого и соленого, но так выдержать возможно лишь недолгое время. Ваш организм все равно потребует свое. Но избежать срыва в питании можно с помощью сбалансированного питания.

Чаще всего, сидящих на диетах, постоянно тянет скушать чего-нибудь сладкого. Обычно такая зависимость преследует тех, кто не может отказаться от кофе. Помимо этого желание сладкого преследует, когда ваше питание далеко от понятия «правильное». Шоколад, а с ним и другие сладкие блюда позволяют быстро насытить организм глюкозой, но сладкие продукты довольно калорийны и содержат в себе большое количество жиров, что приводит к увеличению веса, а также и к развитию сосудистых заболеваний. В этом случае можно посоветовать перейти на крупы и овощи - источники сложных углеводов, которые расщепляются значительно дольше, оставляя после себя длительное чувство насыщенности. Не запрещается употреблять и сладкие фрукты, мед с орехами или сухофрукты.

Желание съесть кусочек сыра символизирует о нехватке в организме кальция, фосфора и многих других микроэлементов. Сыр весьма полезный продукт, но только в небольших количествах, так как сыр относится к жирным продуктам, которые могут привести к увеличению веса. Вместо сыра можно ввести в свой рацион капусту брокколи, она практически не содержит калорий, а вот кальция в нем предостаточно. В ежедневный рацион разрешается вводить один или два стакана молока, а сыра можно съедать не более 50 гр.

Непреодолимое желание съесть что-то солененькое означает, что вы переусердствовали с бессолевыми диетами и теперь организм испытывает нехватку минеральных солей. Чтобы избежать такого рекомендуется хоть немного солить пищу.

Если вас непреодолимо тянет к копченой рыбе или колбасе, скорее всего ваш организм нуждается в жирах. Обычно такое наблюдается у тех женщин, которые сидят на диетах с пониженным содержанием жиров в рационе. Чтобы избежать срывов в питании, откажитесь от обезжиренных продуктов, небольшое содержание жиров только пойдет вам на пользу. Даже если вы соблюдаете строгую диету, каждый день прием столовой ложки растительного масла должен стать для вас обязательным условием. К тому же, были проведены исследования и оказалось, что люди, употребляющие достаточное количество жиров, намного быстрее худеют.

Чтобы избавить себя от той или иной пищевой зависимости, старайтесь как можно больше разнообразить свой обычный рацион, и тогда дефицит определенных веществ в организме вас не затронет.

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