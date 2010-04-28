В Черкассах открыли первый в Украине центр гемодиализа «Фрезениус»

В Черкассах открыли первый в Украине областной центр гемодиализа «Фрезениус».

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия центра вчера приняли участие заместитель министра здравоохранения Украины Валерий БИДНЫЙ, председатель Черкасского областного совета Владимир ГРЕСЬ, городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ и инвесторы из Германии.

В 2008 году ООО "Фрезениус Медикал Кер Украина" в сотрудничестве с Черкасской облгосадминистрацией положило начало реализации инвестиционной программы по созданию современной клиники для лечения больных хронической болезнью почек. Первый такой диализный центр был создан в Черкасской области. Сумма инвестиций, вложенных в реализацию проекта, превысила 60 млн. грн. Плановое количество диализных мест - 42, что позволит со временем, расширив мощность центра, проводить лечение около 240 больных.

Согласно данным «Национального реестра больных с хронической болезнью почек», в 2009 году в Черкасской области проживало около 15,4 тыс. человек с такими болезнями. Нуждаются в лечении методом гемодиализа в области около 150 тяжелобольных.

Областное нефрологическое отделение, где лечатся эти больные, переполнено. К тому же оно оснащено, в основном, оборудованием, которое работает более 6 лет, и уже исчерпало свой ресурс. Работают 8 аппаратов искусственной почки, однако их недостаточно для предоставления помощи всем больным.

Ознакомившись с работой центра, заместитель министра здравоохранения В.БИДНЫЙ подчеркнул, что инициатива Черкасской области должна быть примером для других регионов, ведь применение передовых европейских технологий дает возможность обеспечить лечение больных с хронической почечной недостаточностью на существенно более высоком уровне. Материально-техническое оснащение центра и современное диализное оборудование позволит спасти жизнь и улучшить ее качество тяжелобольным, которые страдают от почечной патологии. Альтернативы такому центру на данное время нет как на территории Черкасской области, так и в пределах Украины.

Старший вице-президент компании "Фрезениус Медикал Кер АГ Ко & КГаА Бад" Доминик ВЕНЕР выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с украинской стороной. По его словам, опыт работы этого центра в Черкасской области будет использован в сотрудничестве с другими регионами. Следующий такой центр планируют создать в Чернигове.

Пациенты в диализном центре "Фрезениус" бесплатно и в полном объеме получают лечение. По словам председателя Черкасского облсовета В.ГРЕСЯ, компенсация за лечение жителей Черкасской области будет производиться за счет областного бюджета. Соответствующие средства на лечение будут предусмотрены в областном бюджете, заверил председатель областного совета.