Чем полезен медный браслет?

Лечебные свойства меди известны очень давно. Древние считали, что этот металл обладает обезболивающими, жаропонижающими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Аристотель предпочитал засыпать с медным шариком в руке. Царица Клеопатра носила тончайшие медные браслеты, предпочитая их золотым и серебряным. Из истории известно, что в медных доспехах воины меньше уставали, а их раны меньше гноились и быстрее заживали.

– Полезно носить медный браслет при гипертонии и мигрени, – рассказывает врач-санолог Ярослава Прищепа. – А также при артритах, которые возникают именно при дефиците меди в организме. Длительное ношение медного браслета (микрочастицы металла попадают в кровь через кожу) облегчает суставные боли, помогает при метеозависимости.

Медь, как один из основных микроэлементов таблицы Менделеева вместе с железом принимает участие в кроветворении, активизирует образование лейкоцитов, поддерживает механизм, насыщающий клетки кислородом. Доказана также способность меди нейтрализовывать действие свободных радикалов.

По словам химика-фармаколога Вячеслава Кираковского, терапия медью относится к разряду народной медицины, но отнюдь не панацея от всех болезней. Может использоваться только как вспомогательное средство лечения.

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